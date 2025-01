Jannik Sinner si è qualificato per la finale degli Australian Open, battendo in tre set lo statunitense Ben Shelton. L'azzurro si è imposto sullo statunitense per 7-6, 6-2, 6-2 Ora il numero 1 al mondo affronterà il tedesco Alexander Zverev, per riuscire nel bis del titolo nello Slam vinto lo scorso anno.



