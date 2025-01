Vermiglio di Maura Delpero out dalla corsa agli Oscar

Vermiglio di Maura Delpero resta fuori dal Dolby Theater. Candidato ufficiale dell'Italia agli Oscar, la favola montanara della Delpero era entrata nella shortlist dei 15 migliori film internazionali ma non ha superato lo scoglio della cinquina in vista della notte dell stelle del 2 marzo. L'annuncio e' arrivato oggi a Beverly Hills.

I film internazionali candidati agli Oscar 2025 sono I Am Still Here - Io Sono Ancora Qui del Brasile, Emilia Perez (Francia), Girl With The Needle (Danimarca), Flow (Lettonia) e Il Seme del Fico Sacro (Germania).



