Un uomo è morto in un incidente stradale che si è verificato poco prima delle 12.30 in A22, in carreggiata sud, tra San Michele e Trento Nord, all'incirca all'altezza di Nave San Rocco. Il furgone guidato dalla vittima ha impattato violentemente contro un mezzo pesante. Sul posto la polizia stradale, il personale sanitario ed i vigili del fuoco volontari. Il traffico ha subito pesanti ripercussioni, con lunghe code.



