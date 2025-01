Daprà e Chiarani, 2 piloti trentini al via al Rallye Monte-Carlo

Con due piloti trentini ai nastri di partenza, dopo lo shake down di ieri, questa sera alle 18.05 scatta il Rallye Monte Carlo, prima tappa del mondiale di specialità. Roberto Daprà, 23 anni della val di Sole, parte per il secondo anno consecutivo con la Skoda Fabia Rs della Pintarally nel Wrc2, navigato da Luca Guglielmetti. Con la stessa macchina Maurizio Chiarani, 52 anni di Arco, farà il suo esordio assoluto nella prova francese con a fianco Flavio Zanella, che aveva già condiviso l'abitacolo per diverse stagioni con il campione Renato Travaglia, due volte campione europeo.

Daprà, reduce dal titolo europeo di rally del 2023, aveva debuttato nel Wrc2 la scorsa stagione conquistando anche il decimo posto assoluto nell'Acropolis Rally (24 punti in 7 gare e cinque piazzamenti nella Top 10 di categoria), parla con l'ANSA alla vigilia della partenza: "Mi aspetto di migliorare un po' rispetto allo scorso anno e trovare un più di fiducia". "Le prime sensazioni sono positive, perché siamo giù più vicini a quelli davanti. La cosa più importante è, come detto, migliorarsi, naturalmente divertendosi. Ma sempre in sicurezza", conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA