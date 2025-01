Biathlon: Wierer quarta ad Anterselva, vince francese Jeanmonnot

Quarto posto per Dorothea Wierer nella sprint di Anterselva (Bolzano), prima gara della tappa italiana della coppa del mondo di biathlon. Dopo aver chiuso ai piedi del podio la mass start di Ruhpolding, in casa l'azzurra si è ripetuta e solo un errore al tiro in piedi, col conseguente giro di penalità, ha sancito la differenza con la francese Lou Jeanmonnot, perfetta per l'intera gara per vincere con il tempo di 21'09″5, e le tedesche Selina Grotian e Franziska Preuss, a loro volta senza errori al poligono.

Sono stati 28 i secondi di gap sulla transalpina per Wierer, ottima nella resa sugli sci come certifica il terzo tempo assoluto in pista. Il quarto posto è un ottimo trampolino di lancio per l'inseguimento in programma sabato prossimo. "E' sempre un piacere per me gareggiare qui in casa, ad Anterselva: per il pubblico, per gli amici ed i familiari, per i fan. E' bello averli così vicini - ha affermato l'altoatesina - ma devo mantenere la concentrazione: oggi avevo davvero ottimi materiali, mi sono sentita veloce in tutta la pista. Purtroppo ho fatto un errore di troppo rispetto alle altre per potermi giocare il podio".

Bene oggi la ventiduenne Martina Trabucchi, esente da errori al tiro per cogliere il 20/o posto, appena davanti Michela Carrara, mentre Hannah Auchentaller, 30/a, ha completato il quartetto azzurro in zona punti. Si sono comunque qualificate per l'inseguimento Samuela Comola e Rebecca Passler.



