"È inaccettabile che le aziende di trasporto debbano fare notevoli deviazioni per recarsi in Germania. Non è né economico né ecologico", ha dichiarato Alexander Öhler, presidente dei trasportatori di merci di lvh.apa Confartigianato imprese nel corso di un incontro con i vertici della Camera di commercio di Bolzano sulle tensioni causate dalla ristrutturazione del Ponte Lueg, sulle sfide sull'autostrada A22 e sulla cooperazione con il Tirolo e gli altri paesi limitrofi. Öhler si è anche detto favorevole ad accelerare i lavori di costruzione dell'A22 lavorando di notte o su tre turni e all'allargamento o all'aggiunta di corsie dinamiche.

Per il direttore di lvh.apa Confartigianato imprese Walter Pöhl "la libera circolazione delle merci è un pilastro fondamentale della nostra economia, ma le esigenze della popolazione non devono essere trascurate". Pöhl ha suggerito "soluzioni graduali per affrontare i problemi a breve e a lungo termine", anche se la situazione nella Wipptal e nella Val d'Isarco richiedono un approccio a 360 gradi: "Le imprese e i residenti si trovano di fronte a oneri considerevoli che devono essere affrontati con concretezza e considerando tutti gli aspetti della problematica. Un dialogo aperto e una stretta collaborazione tra tutte le parti interessate sono fondamentali per trovare soluzioni sostenibili", ha insistito il direttore "Le misure sostenibili non devono basarsi su approcci a breve termine, ma devono garantire la funzionalità a lungo termine delle infrastrutture", ha confermato Michl Ebner, il presidente dell'ente camerale altoatesino. Ebner ha sollecitato uno stretto coordinamento con Berlino, Vienna e Roma per affrontare il problema del traffico a livello europeo: L'obiettivo è quello di una revoca, almeno temporanea, del divieto di circolazione notturna: "Potrebbe fornire un primo sollievo", si legge in una nota di lvh.apa Confartigianato imprese .



