E' prevista già domani a Vienna l'udienza di convalida per René Benko, il tycoon tirolese arrestato questa mattina nella sua villa ad Innsbruck. In un primo momento - scrive l'Apa - era stata ipotizzata l'udienza in videoconferenza. Nel frattempo Benko è stato trasferito al carcere di Josefstadt a Vienna.



