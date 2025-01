Vede i carabinieri e butta la cocaina dal finestrino

I carabinieri di Bressanone hanno arrestato un uomo per spaccio di cocaina. Durante un controllo di routine sulla circonvallazione una pattuglia ha notato un'autovettura che si muoveva in modo sospetto. A bordo del mezzo viaggiavano tre persone dall'atteggiamento inquieto, e il guidatore aveva aumentato in modo sospetto la velocità.

Mentre nei pressi di una rotonda in via Dante, i carabinieri bloccavano l'auto, uno degli occupanti, in preda al panico, ha tentato di sbarazzarsi di una pallina di cellophane gettandola dal finestrino. Un militare ha immediatamente recuperato l'oggetto, scoprendo che conteneva oltre 55 grammi di cocaina purissima. Le successive verifiche hanno confermato che la droga era destinata al mercato locale. L'operazione si è conclusa con l'arresto dell'uomo che aveva tentato di disfarsi della droga, uno straniero pregiudicato già noto alle autorità per precedenti reati legati agli stupefacenti.

"Questo risultato conferma il nostro costante impegno nel contrasto alla diffusione della droga, che continua a rappresentare una piaga per il tessuto sociale e per i nostri giovani," ha dichiarato il comandante della Compagnia, capitano Ottavio Tosoni.



