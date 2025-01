Recupera droga nascosta in campagna, vigili arrestano 24enne

I Vigili urbani di Bolzano ha effettuato un servizio mirato in borghese contro lo spaccio. Nei giorni precedenti è stato osservato un tunisino di 24 anni. Il giovane è stato visto effettuare strani movimenti ed è stato seguito fino alla zona di via Bivio, verso la campagna, dove ha scavato ripetutamente per terra per poi tirar fuori degli involucri e occultarli tra i propri indumenti. Gli operatori sono intervenuti fermandolo e recuperando la sostanza. Sono stati sequestrati oltre 100 grammi di cocaina, ulteriori dosi di cocaina per quasi 6 grammi, eroina per 26 grammi e 590 euro.





