Il border collie salvato da Polizia locale e Forestale

Una "spedizione" per salvare Garibaldi. Polizia Locale della valle del Chiese e Corpo Forestale della Provincia di Trento hanno prima catturato e poi trovato un nuovo padrone a un border collie privo di microchip avvistato da tempo nella zona del Sorino nei comuni di Storo e Borgo Chiese.

La presenza dell'animale aveva suscitato qualche preoccupazione tra i cittadini a causa dei suoi ripetuti attraversamenti della trafficata statale 237 del Caffaro che rappresentavano un potenziale pericolo per la sicurezza.

Definito "estremamente timoroso", Garibaldi si è rivelato non troppo facile da avvicinare e solo grazie all'uso di una specifica gabbia fornita dal Corpo Forestale il cane è stato catturato.

L'operazione di "salvataggio" è stata portata a termine grazie al contributo di alcuni volontari che hanno offerto il loro aiuto ed è stata complicata anche dalla necessità di scegliere le esche per evitare di attirare lupi, la cui presenza è stata segnalata nei comuni vicini. La Polizia locale della valle del Chiese ha confermato che "Garibaldi è ora in buone mani e ha trovato un padrone disposto a prendersi cura di lui".

Il comando ha anche voluto ringraziare "tutti coloro che hanno contribuito a questa operazione, dimostrando ancora una volta il valore della collaborazione tra istituzioni e cittadini per garantire la sicurezza e il benessere degli animali e della comunità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA