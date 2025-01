Da Sinner a Battocletti, le nomination Italian Sportrait Awards

Da Jannik Sinner a Jasmine Paolini, passando per Thomas Ceccon, Gregorio Paltrinieri, Nadia Battocletti, Sofia Raffaeli e tantissimi altri atleti. Sono stati svelati i nomi delle candidature alla tredicesima edizione degli Italian Sportrait Awards, gli oscar degli sport inclusivi, e saranno 405 gli atleti in gara e 93 i team. Nella sala Tevere della Regione Lazio il presidente della Confsport Italia e ideatore del premio, Paolo Borroni, ha annunciato le nomination 2025 indicate dalla giuria tecnica composta da atleti ed ex atleti, giornalisti, personaggi dello spettacolo e rappresentanti dei gruppi sportivi civili e militari. "Un premio che mancava - spiega Borroni - e di cui insieme all'ex nuotatrice azzurra Cristina Chiuso e ad altri grandi campioni che si sono aggiungi successivamente sentivamo la necessità. Un premio che potesse unire tutti gli atleti, diversamente abili e normodotati". I premi verranno assegnati agli atleti azzurri che si sono maggiormente distinti nell'ultima stagione agonistica. Senza disparità tra diversamente abili e normodotati. A decretare i vincitori sarà una giuria popolare che potrà votare online fino al 9 febbraio sul sito del premio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA