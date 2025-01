Condannato a Perugia, arrestato in Francia dopo dieci anni

Dopo oltre dieci anni di latitanza, è stato arrestato in Francia un cittadino tunisino di 55 anni, ricercato perché destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalla procura generale di Perugia. E' infatti risultato coinvolto - riferisce l'Ufficio guidato da Sergio Sottani - in attività di spaccio di stupefacenti, in particolare eroina, cocaina e derivati della cannabis, operando principalmente nel quartiere Ferro di Cavallo di Perugia. Deve scontare una pena di sei anni e cinque mesi di reclusione e attualmente è in attesa di essere estradato in Italia.

L'uomo è stato arrestato nel comune di Joinville-le-Ponte grazie a un'intensa attività investigativa condotta dal personale di polizia penitenziaria dell'ufficio Sdi della Procura generale, in collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia e le autorità estere.

Secondo la ricostruzione accusatoria, insieme a due complici, anche questi originari del capoluogo umbro, l'uomo gestiva un traffico di droga che riforniva numerosi acquirenti nella zona.

La Procura generale ha comunque evidenziato che oltre ai reati legati al traffico di droga, il trentottenne era "noto per la sua violenza". In un episodio avvenuto a Bolzano, durante un alterco con un connazionale, lo aveva infatti colpito ripetutamente al volto, causando ferite giudicate guaribili in venti giorni.



