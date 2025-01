Bar cambia nome, ma ora deve comunque chiudere per 45 giorni

Il cambio di nome non ha portato bene a un bar di Bolzano. Personale del Nucleo Attività Economiche della Polizia Locale di Bolzano ha provveduto alla notifica di un provvedimento di chiusura del pubblico esercizio denominato Bar Al Ponte (ex Cristallo) di Via Palermo. Il provvedimento si basa sulla sentenza del Consiglio di Stato che ha dato ragione al Comune e quindi confermato il provvedimento di chiusura emesso dall'Amministrazione con cui era stata sospesa la licenza a seguito di accertate e reiterate condotte illecite compiute nel locale; il provvedimento era stato impugnato e sospeso. Ora a seguito di sentenza il provvedimento è diventato esecutivo ed è stata disposta la chiusura del locale per 45 giorni.



