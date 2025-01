Soource chiude round investimento iniziale da 1,5 milioni

Soource, la startup fondata nel 2024 a Bolzano dall'ex oro europeo di tuffi Maicol Verzotto, insieme a Nazareno Mario Ciccarello, Silvia Chiarot, Serena Galli e Luca Taddeo, ha annunciato la chiusura di un round di investimento pre-seed da 1,5 milioni di euro. Il round è stato guidato da 360 Capital, operatore europeo di venture capital che investe in aziende early stage, attraverso il fondo 360 Digitaly, sostenuto da Cdp Venture Capital Sgr Digital Transition Fund - Pnrr attraverso le risorse stanziate dall'iniziativa NextGeneration Eu. Tra gli investitori figurano anche Exor Ventures con Vento, i Soci del Club degli Investitori tramite Simon Fiduciaria, Vesper, B Heroes e altri business angels.

Soource ha sviluppato una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per ottimizzare il processo di identificazione e selezione dei fornitori. Attraverso un motore di ricerca avanzato e flussi automatizzati di email, le aziende possono mappare l'intero mercato di riferimento, interagire con migliaia di fornitori e identificare rapidamente quello più adatto alle loro esigenze.

La startup, attualmente composta da un team di 17 persone presso il NOI Techpark di Bolzano, punta a crescere fino a 40 collaboratori entro il 2025.

"Come nel mondo dello sport l'obiettivo era raggiungere le vette più alte, andare alle olimpiadi o vincere una medaglia al mondiale, il nostro obiettivo in Soource è sviluppare il motore di ricerca b2b più intelligente sul mercato e costruire il database aziende più profilato al mondo", spiega Maicol Verzotto, ceo e co-fondatore di Soource.



