Sci: fuori Brignone in gigante Plan De Corones, vince Robinson

Mentre era al comando, una sfortunatissima Federica Brignone è finita fuori per una spigolata poco dopo il via della seconda manche dello slalom gigante di Plan DE Corones. Così la vittoria - quarta in carriera a 23 anni - è andata alla neozelandese Alice Robinson in 1.55.28 davanti alla svizzera Lara Gut- Behrami in 1.55.84 e alla americana Paula Moltzan in 1.56.22.

Per l'Italia in classifica - nell'ultimo gigante in vista dei prossimi Mondiali e che potrebbe decidere oltre a quelli di Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino il quarto posto in squadra - la migliore è cosi la slalomista friulana Lara Della Mea arrivata 11/a in 1.57.42 recuperando ben 11 posizioni e realizzando il miglior risultato in carriera in questa disciplina. Poi anche la lombarda Ilaria Ghisalberti 23/a in 1.58.81 e la veneta Asja Zenere 24/a in 1.58.96.

La coppa del mondo donne si sposta ora in Germania, a Garmisch-Partenkirchen, sulla famosa pista Kandahar. Sabato e domenica discesa e superG: ancora due gare per le ragazze jet azzurre reduci dai trionfi di Cortina, con Brignone che può ulteriormente consolidare il suo primato in classifica generale.

Brignone è sempre al comando con 639 punti davanti a Gut-Behrami con 584.



