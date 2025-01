Questura Bolzano, nel 2024 boom di avvisi orali e fogli di via

Lo scorso marzo si è insediato come nuovo questore di Bolzano, oggi Paolo Sartori ha presentato il suo primo bilancio annuale: gli avvisi orali nel 2024 sono saliti da 14 a 147, gli ammonimenti da 38 a 79, i fogli di via da 45 a 183 e le espulsioni con accompagnamento alla frontiera da 2 a 14. Sono passate da 7 a 17 le sospensioni di licenze per locali pubblici. Il questore non ha voluto parlare di un "effetto Sartori", ma ha evidenziato l'importanza della collaborazione con la cittadinanza per una maggiore prevenzione e repressione di reati. Sono infatti aumentate le richieste di intervento.

Sono invece in calo, come già avvenuto nel 2023, il numero degli interventi per furti e lesioni. Sono però aumentati quelli per rapine, minacce e liti. Sartori ha poi posto l'attenzione sui trenta agenti feriti durante interventi nel 2024.

Boom delle revoche di porti d'arma che in un anno sono saliti da 3 a 74, dopo un'attenta verifica delle condizioni psicofisiche dei proprietari. In alcuni casi il proprietario era addirittura deceduto da tempo e i parenti non l'avevano mai comunicato in Questura.

Infine, lo scorso anno sono stati rilasciati 35.315 passaporti, rispetto a 22.097 l'anno precedente. "I tempi di attesa sono scesi da otto mesi a un massimo di una settimana. In casi eccezionali, come per esempio per soccorritori che dovevano partire per un intervento all'estero dopo un terremoto, è stato anche possibile rilasciarlo nel giro di poche ore", ha ricordato Sartori.



