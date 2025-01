Milano Cortina 2026, sì di Bolzano al protocollo di legalità

La giunta provinciale di Bolzano ha approvato la sottoscrizione del "Protocollo di legalità" in qualità di stazione appaltante per i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Il protocollo quadro è stato predisposto dalla Struttura per la prevenzione antimafia del ministero degli Interni.

L'atto ha lo scopo, spiega una nota, "di prevenire e contrastare i rischi d'ingerenza della criminalità organizzata nelle attività economiche attraverso la previsione di controlli antimafia ai contratti sottoscritti tra le stazioni appaltanti pubbliche e gli operatori economici e, nello specifico, riguarda l'attuazione di tutte le opere olimpiche attualmente in corso".

Le opere interessate al momento sul territorio provinciale sono in carico al dipartimento Infrastrutture e mobilità. "La sottoscrizione di questo atto garantisce un sano sviluppo del mercato, grazie a misure concretamente sostenibili. Il protocollo, espressione di un'azione congiunta tra pubblico e privato, intende promuovere una diffusa cultura della legalità attraverso la cooperazione tra le istituzioni e le imprese", ha spiegato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher.





