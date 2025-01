Cësa di Ladins, trovato l'accordo per la ristrutturazione

Costerà 21,6 milioni di euro la ristrutturazione e l'ampliamento della Cësa di Ladins di Ortisei. Il costo, in parte, verrà sostenuto anche dagli enti pubblici, grazie all'accordo trovato, dopo un percorso "complesso e lungo", come lo definisce il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher.

Il problema, ha spiegato lo stesso Kompatscher, è dato dal fatto che il complesso culturale sia di proprietà privata: "La Cësa di Ladins, che ospita anche il museo della Val Gardena, da tempo è troppo piccola, perché ospita anche altri soggetti, come l'Union Generela, il gruppo teatrale e la casa della cultura, ma si doveva trovare una soluzione per finanziare con soldi pubblici l'intervento".

Nel frattempo è stata bandita la gara europea per la progettazione, vinta da un architetto locale, che prevede la ristrutturazione ed il risanamento dell'edificio esistente e l'ampliamento con la costruzione di un nuovo edificio. Questo sorgerà accanto all'attuale struttura, su un terreno che i privati venderanno al Comune di Ortisei, impiegando i fondi relativi per la ristrutturazione. Il nuovo edificio, così, sarà costruito con fondi pubblici (8,6 milioni dalla regione, 4 milioni dalla Provincia e 6,6 milioni dal Comune, ma anche gli altri Comuni ladini contribuiranno) e diverrà di proprietà pubblica. Qui saranno collocati il museo, una sala polifunzionale anche per rappresentazioni teatrali ed altre attività.

"Bisogna riconoscere - osserva ancora Kompatscher - che, nonostante in questo accordo ci siano state tante parti coinvolte, private e pubbliche, anche di varia provenienza politica, si è riusciti a superare tutte le differenze, anche ideologiche, ed a trovare una condivisione piena e totale su come realizzare, finanziare e gestire questa struttura nell'interesse della cultura e dell'identità ladina in tutte le valli".



