Cadavere scheletrizzato trovato in un giardino in Tirolo

Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nel giardino di una casa a Hall in Tirolo. Un residente aveva fatto la macabra scoperta, mentre stava cercando il suo gatto in una zona del giardino difficilmente accessibile. Il corpo - che si ritiene essere di un uomo - era parzialmente scheletrizzato, così la polizia all'Apa. Di conseguenza, l'autopsia forense non ha potuto chiarire né la causa della morte né le generalità dell'uomo.

Il cadavere verrà ora sottoposto a un confronto genetico molecolare. Ci vorrà circa una settimana prima di conoscere i risultati, ha spiegato Philipp Rapold della polizia tirolese.

Per il momento non può essere esclusa nessuna ipotesi. La morte risalerebbe a diversi mesi fa.



