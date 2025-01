Boscaglia in fiamme lungo la strada sul Renon

In mattinata è scoppiato un incendio lungo la strada che da Bolzano porta sul Renon. Ha interessato un'area di cespugli e alberi di circa cento metri quadrati. L'incendio è stato domato in tempi relativamente brevi dai vigili del fuoco del Corpo permanente e dai vigili del fuoco volontari di Bolzano. Tuttavia, l'intervento si è rivelato complesso, soprattutto perché il luogo del rogo era ripido e di difficile accesso. I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare attrezzature speciali per proteggersi dal rischio di caduta. È stato istituito un servizio navetta con due autopompe per trasportare l'acqua da Rencio nei pressi dell'incendio. Nessuno è rimasto ferito e anche i danni alla vegetazione sono limitati.

Si indaga sulle cause del rogo.



