Biathlon: ad Anterselva tappa cdm, prova generale per Olimpiadi

A due giorni dalla prima gara di Coppa del Mondo, la Südtirol Arena di Anterselva inizia a movimentarsi: 269 atleti provenienti da 29 Paesi parteciperanno alla sesta tappa della Coppa del Mondo Ibu, in programma da giovedì a domenica prossimi. Per Anterselva, che ospita gare di coppa del mondo dal 1978, questa rappresenta la prova generale in vista delle Olimpiadi 2026. I tifosi altoatesini hanno gli occhi puntati su Dorothea Wierer. La 34enne di Rasun ha ottenuto lo scorso fine settimana a Ruhpolding il suo miglior risultato stagionale, classificandosi quarta, e punta ora al podio nella gara di casa.

In totale, quest'anno sono undici gli azzurri iscritti. Oltre la Wierer, ci sono le altre due atlete locali, Rebecca Passler e Hannah Auchentaller, così come Michele Carrara, Samuela Comola e Martina Trabucchi. Tra gli uomini, i riflettori sono tutti puntati su Tommaso Giacomel, vincitore della mass start di Ruhpolding. L'atleta trentino, nato a Vipiteno e diplomato alla scuola sportiva di Malles, ha festeggiato finalmente la sua prima vittoria in cdm e arriva ad Anterselva con grande fiducia.

Saranno presenti anche Lukas Hofer di Mantana, Didier Bionaz, Daniele Cappellari ed Elia Zeni.

Il programma di quest'anno prevede nei primi due giorni le gare sprint femminili e maschili, giovedì e venerdì alle 14:30, poi sabato si terranno l'inseguimento femminile e la staffetta maschile e domenica il programma inverso.



