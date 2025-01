Maltratta la moglie dopo il patteggiamento, 44enne in carcere

Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Trento nel corso della scorsa notte per maltrattamenti nei confronti della moglie. L'intervento da parte delle forze dell'ordine con il trasferimento in carcere disposto dal pm di turno è stato effettuato d'urgenza, in accordo con le disposizioni del Codice rosso.

L'uomo - apprende l'ANSA - in passato aveva già patteggiato una condanna per maltrattamenti nei confronti di moglie, con cui sono in corso le pratiche di divorzio, e figli. Tuttavia viveva ancora nell'abitazione di famiglia, in accordo con la donna e in attesa di trovare una nuova sistemazione. La segnalazione per nuovi maltrattamenti è stata effettuata dalla stessa vittima, che si è rivolta alle forze dell'ordine.

Il fascicolo è stato inviato al Gip e nei prossimi giorni verrà fissata l'udienza per la convalida dell'arresto in carcere.



