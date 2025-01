Madonna di Campiglio, tasso di riempimento hotel all'80%

Il tasso di riempimento invernale delle strutture ricettive a Madonna di Campiglio, località turistica di riferimento nel panorama turistico non solo trentino e dolomitico, ma anche montano è dell'80%. Lo dice all'ANSA il direttore dell'Apt locale Matteo Bonapace, che ha archiviato da poco la classica momndiale dello sci alpino maschile, la 3-Tre, e che adesso è alle prese con "Campioni in pista", l'evento che Ducati, una controllata di Audi, da 12 anni partner della località, organizza da tre anni a Campiglio con i suoi campioni. Le punte di diamante della stagione 2025 che viene presentata oggi sono Francesco Bagnaia e Marc Màrquez.

"La stagione è partita molto bene - assicura il direttore - L'anno scorso è stato quello del record e adesso siamo più o meno in linea con quella". "I numeri dicono che stana andando bene, anche se è un po' diversa perché gli impianti chiudono il 27 di aprile per via della Pasqua molto 'alta'. È meno compatta, perché nel 2023 si era chiusa a fine marzo", insiste il direttore. Bonapace chiarisce che ci sono "delle settimane in calo rispetto allo scorso anno, ma perché le presenze sono più spalmate".

Circa i prezzi, il direttore esclude sorprese: "Sono in leggera crescita, ma sono decisamente in linea con quella che è l'inflazione. Ho voluto anche verificarne l'andamento nel periodo post covid, ma non ci sono state speculazioni nonostante la grande richiesta di montagna dopo la pandemia. L'aumento è stato graduale: non c'è stato il fenomeno nel breve, che avrebbe potuto preoccupare la località":



