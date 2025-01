Ferrovia Valsugana, al via l'elettrificazione della linea

Al via i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria della Valsugana, nel primo tratto compreso tra Trento e Borgo Valsugana. Il punto sull'intervento - si apprende - è stato fatto nell'ambito di un vertice tra Provincia di Trento, Trentino trasporti, Rfi, Trenitalia e Comuni interessati tenutosi a Trento. I lavori saranno in parte contestuali alla riqualificazione della galleria dei Crozi in direzione Pergine Valsugana sulla Strada statale 47.

Per il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, i due interventi, rappresentano "un passo fondamentale per migliorare le infrastrutture di mobilità, con un forte accento sulla sostenibilità e sul potenziamento del trasporto pubblico".

Con l'elettrificazione della linea ferroviaria, circoleranno nuovi treni elettrici, tra cui il treno "Pop", recentemente entrato in servizio sulla linea del Brennero, e quattro treni "Blues" diesel-elettrici, convertibili in futuro in "full elettric", per coprire la parte di tracciato non ancora elettrificata. I lavori si svolgeranno dal 22 febbraio al 9 dicembre 2025. Tra le opere in programma, è prevista la demolizione e la ricostruzione dei cavalcaferrovia di Povo e Levico Terme.

Per garantire il collegamento, sarà attivato un servizio sostitutivo su gomma, gestito dal Consorzio trentino autotrasportatori (vincitore delle gare), tra Trento e Borgo Valsugana, mentre il treno riprenderà a circolare fino a Bassano del Grappa. Durante l'estate, e per alcune settimane dal 15 giugno al 5 luglio, l'intera tratta fino a Bassano sarà interrotta e sostituita con servizio su gomma.

Il programma è stato definito sulla base della frequentazione media del servizio ferroviario: nel 2024 i passeggeri giornalieri nel giorno medio feriale scolastico era pari a circa 4.600 unità. Sono quindi previste 103 corse degli autobus (26 in direzione Borgo e 27 in direzione Trento) con un impiego complessivo di 25 mezzi al giorno. Il servizio potrà essere rimodulato in relazione alla risposta dell'utenza.

La stima è di un aumento dei tempi di percorrenza di 10 minuti rispetto al treno. Per questo motivo, i mezzi in partenza da Trento sono programmati al minuto 55 dell'ora precedente. È inoltre garantito, con uno specifico servizio di Rfi per il trasporto per le persone a ridotta mobilità, su prenotazione.

Per quanto riguarda l'intervento alla galleria dei Crozi, l'inizio dei lavori è previsto per il mese di aprile. Durante i lavori verrà garantita la viabilità su due corsie in direzione Pergine Valsugana.



