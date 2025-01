Un automobilista di 83 anni e la sua passeggera di 78 sono morti in un incidente ad Assling, nei pressi di Lienz, nel Tirolo orientale. I due stavano viaggiando sulla Drautalstraße quando, per motivi sconosciuti, l'auto è uscita di strada in una curva, è finita in un fossato e si è schiantata contro un grosso tubo di cemento. I due sono morti sul posto. La salme e l'auto sono state recuperata dai vigili del fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA