Controlli dei carabinieri nei locali,sequestrate ketamina e Mdma

Nel tardo pomeriggio di sabato i Carabinieri sciatori della Stazione di Cavalese hanno effettuato un delicato soccorso a seguito di uno scontro tra sciatori registrato sulla pista "Campanil" dell'Alpe di Pampeago, con il coinvolgimento di un minore che è stato elitrasportato all'ospedale santa Chiara di Trento, fortunatamente non in pericolo di vita. Nel corso dell'attività dell'Arma fiemmese sviluppata sui comprensori sciistici di Pampeago e dell'Alpe Cermis - comunica una nota - sono stati eseguiti 100 interventi di soccorso ed elevate, 30 sono le contravvenzioni elevate. Le violazioni più ricorrenti sono risultate la mancanza di polizza assicurativa, il mancato utilizzo del casco obbligatorio previso per i minori e l'ubriachezza.

Contestualmente alle attività svolte sulle piste da sci, nella nottata tra sabato e domenica - prosegue la nota dell'Arma - i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Cavalese hanno setacciato in abiti borghesi i locali notturni della movida Fassana, sequestrando dosi di ketamina e della pericolosa droga sintetica denominata Mdma che può portare a devastanti conseguenze di natura neurologica. Controlli di questo genere proseguiranno anche nei prossimi weekend, al fine di contrastare l'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti nei locali notturni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA