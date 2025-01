Comune Trento, bilancio positivo del progetto 'Street tutor'

Tra il 14 novembre e il 30 dicembre scorsi, quattro operatori del servizio "Street tutor" sono stati impiegati nei turni di sei ore, circa dalle 20 alle 2 di notte, per prevenire e contrastare la cosiddetta "mala-movida".

L'iniziativa, il cui esito è stato presentato in conferenza stampa, è stata finanziata dal Comune di Trento con 20mila euro a copertura dell'80% delle spese sostenute dal Consorzio Trento iniziative, assegnatario del bando. I controlli hanno riguardato soprattutto l'area di piazza del Duomo, via e vicolo Santa Maria Maddalena, largo Giosuè Carducci, via Calepina e le zone dei Mercatini di Natale.

Nell'attività ordinaria degli operatori rientrava l'allontanamento delle persone che, nella notte si attardano davanti ai locali, invitare i gestori di alcuni locali del centro a rispettare le fasce orarie per la musica e allontanare gli avventori ubriachi o molesti. In almeno un paio di casi hanno contribuito al recupero di beni rubati.

Gli operatori sono stati anche presenti durante le operazioni antidroga della Polizia locale, lo scorso 14 e il 30 novembre, nella zona di via delle Orfane, via Roma, via Belenzani e vicolo Colico. Sabato 23 novembre in un caffè di via Verdi hanno invece placato una lite, affiancando poi la Polizia locale nel controllo di un bar. La serata di domenica 8 dicembre, sono intervenuti all'interno di una sala scommesse dove alcuni soggetti avevano spruzzato uno spray al peperoncino, mentre verso mezzanotte hanno cercato di allontanare due persone che orinavano sulla cattedrale. In questo caso, un operatore è stato azzannato da un cane nel diverbio che ne è seguito e che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Dato il successo dell'iniziativa e l'apprezzamento dei titolari dei locali del centro, l'amministrazione comunale ha deciso bando sarà rinnovato anche nel nuovo anno con lo stesso importo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA