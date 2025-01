Bocciato la seconda volta pretende patente, arrivano Carabinieri

Sperava di ricevere la patente e invece sono arrivati i Carabinieri. È accaduto questa mattina a Mezzolombardo, in Trentino, quando un giovane straniero che non aveva superato l'esame di guida (era al suo secondo tentativo) si è rifiutato di scendere dalla macchina sulla quale era seduta l'esaminatrice che lo aveva appena bocciato.

Il ragazzo è stato convinto a scendere dal veicolo solo dopo la mediazione telefonica del titolare dell'autoscuola, ma ha continuato a pretendere il rilascio della licenza di guida.

L'aspirante patentato si è poi presentato sul luogo del ritrovo dove gli altri esaminandi avrebbero dovuto subentrare al volante. Lì ha continuato a protestare salendo un'altra volta in macchina. Solo dopo nuove trattative è stato convinto a scendere. Poi, però, si è piazzato davanti all'auto impedendo la ripresa della prova.

A quel punto è stato chiesto l'intervento dei Carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i militari della sezione Radiomobile della Compagnia di Trento, che hanno provveduto a riportare la calma e consentito la ripresa dell'esame. A quanto risulta non è stata sporta alcuna denuncia e al giovane straniero di origini asiatiche restano ancora altri tentativi per superare la prova di guida.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA