Volontario della Croce Bianca aggredito a Bolzano

Un agente della Questura di Bolzano che, libero dal servizio, stava svolgendo attività di volontariato come soccorritore della "Croce Bianca" a Bolzano, è stato aggredito da un uomo che lo ha colpito con una scarica di pugni, procurandogli un grande ematoma. L'uomo, un 52enne italiano di origini argentine senza fissa dimora, era noto alle Forze dell'Ordine per diversi precedenti, tra i quali un episodio di atti osceni in luogo pubblico. I soccorritori erano stati chiamati, perché l'uomo in via Dr. Streiter si era sentito male, ma quando il soccorritore-poliziotto si è avvicinato all'uomo per aiutarlo, quest'ultimo lo ha riconosciuto e ha iniziato a dare in escandescenze.

L'uomo avrebbe urlato frasi come "Vi ammazzo tutti", "Voi siete la mafia siciliana". A quel punto i soccorritori hanno cercato di calmarlo, ma con non poche difficoltà. L'uomo, infine, è stato tranquillizzato e portato all'ospedale di Bolzano. In considerazione di quanto accaduto è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di percosse.



