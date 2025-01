Traffico intenso sull'A22 in direzione nord per lavori in Tirolo

Anche oggi il traffico sull'asse del Brennero in direzione nord è intenso a causa dei lavori al ponte Lueg in Tirolo. La Centrale di viabilità della Provincia di Bolzano segnala 6 km di coda fra Vipiteno e il Brennero.

Altri 16 minuti in più vanno calcolati per il percorso dal Brennero a Matrei nel Tirolo del Nord per passare a senso unico di marcia il ponte Lueg, fa sapere il gestore autostradale austriaco Asfinag.

Intanto, sempre sull'autostrada del Brennero, per un incidente in direzione sud tra Ala/Avio ed Affi si segnalano 6 km di coda.

Traffico intenso anche sulla statale del Brennero da Colle Isarco al Brennero in direzione nord e in Val Pusteria in direzione Bressanone tra Rio di Pusteria e Sciaves.



