Steger (Svp), 'con slancio verso le elezioni comunali'

"La forza della Svp risiede nei gruppi locali, nelle donne e negli uomini impegnati che ogni giorno lavorano per i problemi della gente nelle loro comunità.

Il loro lavoro è il fondamento del nostro partito", ha sottolineato il segretario politico del Svp Dieter Steger al ricevimento di inizio anno della "Stella alpina" in mattinata a Lana. Steger ha ringraziato i funzionari per il loro impegno e li ha invitati a portare questo slancio alle prossime elezioni comunali: "Il 2025 è un anno decisivo. Insieme, dimostreremo di poter rappresentare gli interessi di tutti gli altoatesini e di migliorare ulteriormente la qualità della vita nei nostri comuni," così Steger.

Il governatore Arno Kompatscher ha aggiunto: "I nostri successi degli ultimi anni - nei settori dell'autonomia, dell'istruzione o dell'economia - si basano sull'impegno e sulla cooperazione a livello locale. È questa vicinanza alla gente che rende credibili le nostre politiche". Guardando alle elezioni comunali, Kompatscher ha dichiarato: "Abbiamo ancora molto da fare. Ma sono convinto che con una squadra motivata e obiettivi chiari, riusciremo a vincere anche le sfide che ci attendono".

Alla manifestazione che intendeva tracciare la rotta per il nuovo anno e per entrare nel clima delle prossime elezioni comunali hanno partecipato circa un centinaio i funzionari del partito.



