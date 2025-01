Slittino su pista naturale,fratelli Lambacher campioni del mondo

Matthias e Peter Lambacher si sono laureati campioni del mondo in slittino su pista naturale a Kühtai in Austria. Bronzo per gli altri azzurri Tobias Paur ed Andreas Hofer. I fratelli mantengono la famiglia altoatesina sul trono iridato, due anni dopo il trionfo firmato a Nova Ponente dallo stesso Matthias in coppia col fratello maggiore Patrick. I Lambacher hanno dominato la scena sin dalla prima frazione, per confermarsi imbattibili anche nel secondo run e fissare il tempo di riferimento sul 2'01″34, con un margine di 0″26 complessivamente sugli austriaci Maximilian Pichler e Nico Edlinger. Sul terzo gradino del podio salgono Paur e Hofer.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA