Klemens Haselsteiner, Ceo di Strabag morto a 44 anni a Vienna

Klemens Haselsteiner, Ceo del gruppo edile austriaco Strabag Se, è morto inaspettatamente all'età di 44 anni. Lo ha annunciato ieri sera il gruppo che si occupa prevalentemente della costruzione di grandi infrastrutture quali strade, autostrade ed opere di edilizia pubblica. Gli altri membri del comitato esecutivo assumeranno temporaneamente le responsabilità di Klemens Haselsteiner.

Secondo una portavoce dell'azienda, Haselsteiner è morto per cause naturali. Lascia tre figli.

Klemens era il terzo figlio maggiore del magnate delle costruzioni Hans Peter Haselsteiner che vive con la moglie a Bolzano. Klemens ha studiato al liceo dei Francescani a Bolzano, poi ha continuato gli studi all'Università di Chicago, dove si è laureato in economia aziendale. Klemens ha lavorato per Strabag in Russia per cinque anni e per l'affiliata Strabag Tüblin a Stoccarda per altri cinque anni prima di essere nominato membro del Comitato esecutivo, fa sapere la Kronen-Zeitung di Vienna.





