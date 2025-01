Svp, noi forza di centro garante contro gli estremismi

"La Südtiroler Volkspartei è una forza di centro come garante di stabilità contro gli estremismi, che stanno dilagando in Europa, promettendo risposte facili alle sfide di oggi, che però poi non portano da nessuna parte". Lo ha detto il presidente della Svp Dieter Steger in occasione della tradizionale conferenza stampa di inizio anno. Il parlamentare, che dalla scorsa primavera guida il partito di raccolta dei sudtirolesi, ha indicato le elezioni comunali a maggio come primo obiettivo del nuovo anno. Seguirà una 'tregua elettorale' di un anno e mezzo che la Svp utilizzerà per ridefinire il suo programma politico.

Steger ha anche spezzato una lancia per la reintroduzione del finanziamento dei partiti "che garantisce l'indipendenza". I partiti - ha aggiunto - sono infatti l'espressione diretta della sistema democratico. La Volkspartei - ha aggiunto - da anni è impegnata a ridurre i suoi debiti e proseguirà sulla strada del risparmio.

Il governatore Arno Kompatscher ha ribadito che "l'Alto Adige ha superato "gli ultimi anni difficili meglio rispetto ad altre regioni europee". Si è detto fiducioso che a breve Roma convocherà il tavolo politico per sciogliere gli ultimi nodi per il ripristino dell'autonomia altoatesina, "come promesso dalla premier Meloni al suo insediamento", e anche ad un adeguamento in alcuni altri punti alle nuove esigenze, questo l'auspicio dalla Svp.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA