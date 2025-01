Nuovo stadio di Monaco con una facciata made in Alto Adige

Red Bull inaugura il nuovo stadio sportivo nel Parco Olimpico di Monaco di Baviera con una facciata made in Alto Adige. L'arena può ospitare fino a 11.500 spettatori ed è la nuova sede per le partite in casa del club di hockey su ghiaccio Ehc Red Bull Monaco. Allo stesso tempo, l'arena sarà anche la nuova sede delle partite in casa della squadra di basket dell'Fc Bayern Monaco. La facciata di questo edificio architettonicamente imponente è frutto di competenze tecniche e tecniche dell'Alto Adige: lo specialista di facciate Frener & Reifer di Bressanone è stato responsabile della progettazione, della produzione e dell'installazione.

La collaborazione con Frener & Reifer non è una novità: gli specialisti di Bressanone avevano già realizzato, insieme agli architetti di Copenaghen, il sofisticato involucro edilizio della nuova sede del Comitato Olimpico Ioc di Losanna nel 2016.

L'azienda ha convinto con la sua competenza anche per il Sap Garden e si è aggiudicata l'appalto per questo progetto. Il contratto comprendeva l'ingegnerizzazione, la produzione e l'installazione dell'involucro edilizio, compresa tutta la logistica necessaria: una facciata di 5.000 m2 con elementi in vetro termico e una facciata continua costituita da pilastri metallici verticali, la cui estremità inferiore si curva orizzontalmente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA