Moto: Ducati, Bagnaia e Marquez lunedì a Madonna di Campiglio

Località che porta bene non si cambia. Ducati ha deciso di tornare a Madonna di Campiglio per il terzo anno consecutivo con "Campioni in pista", l'evento con il quale presenta le attività agonistiche dalla stagione. La scuderia di Borgo Panigale è reduce dai successi del 2022, 2023 e 2024 nella MotoGp. Ducati Corse arriva in Trentino dopo l'ultima stagione da incorniciare durante la quale ha dominato il mondiale con 19 vittorie su 20 gare e il titolo individuale di Jorge Martín.

"Campioni in pista", organizzata assieme all'Azienda per il turismo Madonna di Campiglio e a Trentino Marketing, è in calendario tra il 19 e il 21 gennaio, una tre giorni durante la quale il Ducati Lenovo team MotoGp anticiperà la nuova livrea della Desmosedici GP25 assieme ai piloti ufficiali Francesco Bagnaia e Marc Márquez. Per gli appassionati ci sarà la possibilità di incontrare alcuni tra i propri idoli: l'organizzazione ha annunciato la presenza di ospiti d'eccezione oltre che di iniziative a garanzia di divertimento sugli sci e esperienze alla scoperta della natura.

Assieme a Ducati Corse sarà a Campiglio anche Audi - il marchio del gruppo Volkswagen proprietario del produttore italiano di moto - che da 12 anni porta avanti una collaborazione con la località turistica e che farà guidare alla stampa specializzata la nuova RS 3. Tra le varie iniziative attivate dalla filiale nazionale della casa dei Quattro Anelli c'è Mountain Progress Lab: attraverso la raccolta di dati sulla qualità dell'ambiente e gli spostamenti in automobile, ha gettato le basi per creare una mobilità del tutto nuova per il territorio di Madonna di Campiglio.

Scuderia, moto e attività verranno presentate agli addetti ai lavori lunedì mattina: curiosi e tifosi dovranno pazientare solo qualche ora in più, fino alle 17, in piazza Sissi.



