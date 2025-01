Carabinieri, un Montalbano per la stazione di Levico Terme

C'è anche un Montalbano tra i rinforzi di grado più elevato dell'Arma in Trentino. Nel corso di una cerimonia presso il Comando della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige di Bolzano, hanno prestato giuramento 28 nuovi vicebrigadieri, 12 dei quali sono destinati a incarichi in provincia di Trento. I militari hanno frequentato con successo il settimo corso di formazione professionale e il 29esimo corso di qualificazione. I vicebrigadieri hanno rinnovato individualmente il proprio solenne impegno al cospetto del comandante della Legione, generale di brigata Stefano Paolucci.

Gli ex appuntati e ex carabinieri, tutti già in servizio presso reparti della regione, verranno ora impiegati nelle loro più elevate funzioni, che includono il margine di iniziativa e di discrezionalità relativi alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

I 12 nuovi vicebrigadieri destinati a reparti del Comando provinciale di Trento sono Filippo Bolognesi (Stazione di Predaia), Giuseppe Labricciosa (Madruzzo), Davide Macchia (San Lorenzo Dorsino), Federico Martini (Torbole), Giuseppe Montalbano (Levico Terme), Riccardi Vincenzo Franzo', Fabio Mazzantini, Salvatore Maria Milano, Francesco Sparano, Valentino Vacca, Mario Vitale e Gianluca Zizza (Sezione radiomobile del Norm della compagnia di Trento).



