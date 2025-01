Marcialonga Stars, sabato 25 gennaio la gara di solidarietà Lilt

Albarello, Confortola, Martini, Moser, Nones, Simoni, Travaglia, Vanzetta, Wyatt, Zorzi e molti altri vip sono i protagonisti annunciati della 24esima edizione della Marcialonga Stars in programma il 25 gennaio, alla vigilia della disputa della granfondo trentina in calendario il giorno dopo, domenica.

L'evento è organizzato dalla sezione trentina della Lega italiana per la lotta contro i tumori in collaborazione con la stessa Marcialonga e con il Gruppo sciatori della Scuola alpina della Guardia di finanza di Predazzo. Il ritrovo è fissato per sabato a mezzogiorno presso lo stadio del fondo di Lago di Tesero: il via è previsto per le 13.

La Marcialonga Stars è più di una semplice "non competitiva": è una giornata di sensibilizzazione e solidarietà a sostegno delle attività della Lilt a favore della comunità trentina. Il ricavato della manifestazione servirà per finanziare alcuni servizi erogati dall'Associazione come l'attività di prevenzione e diagnosi precoce, con progetti nelle scuole per i più giovani e campagne di sensibilizzazione per gli adulti o il supporto oncologico in tutto il Trentino, con servizi mirati al benessere del paziente, tra cui uno di sostegno psicologico durante il percorso terapeutico.

I partecipanti possono scegliere se gareggiare con gli sci da fondo o con le ciaspole. Al vincitore della prova di sci nordico maschile andrà il premio "Lorenzo Lucianer", il giornalista della Rai che è sempre stato vicino alla Lilt e questa iniziativa.



