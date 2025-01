83enne mette in fuga ladri entrati nel suo maso ad Ultimo

Una donna di 83 anni di Ultimo ha sorpreso all'interno del suo maso tre persone che si erano introdotte furtivamente, riconoscendone due in quelle che le avevano rubato la pensione nello scorso mese di ottobre, in analoga situazione. L'anziana le ha messe in fuga, allertando i familiari e i Carabinieri, che si sono posti subito alla ricerca dei malfattori.

Nello scorso mese di ottobre, due persone avevano fatto visita all'anziana e una delle due l'aveva distratta con modi gentili e con la scusa di un bicchiere d'acqua, mentre l'altra le sottraeva la pensione prelevata quel giorno e custodita all'interno di un cassetto. I malviventi si erano poi allontanati a bordo di un'autovettura con 1.000 euro.

Sono stati i Carabinieri di Proves, pochi giorni fa, impegnati in un servizio di controllo del territorio, ad intervenire allertatati dai familiari della vittima, intercettando e bloccando l'autovettura. Identificate a bordo del mezzo tre persone residenti in provincia, tutte denunciate per il pregresso furto della pensione e il nuovo tentativo di consumare altro reato sventato dalla pronta reazione dell'anziana.



