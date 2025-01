Unterholzner sale in settima posizione alla Dakar Classic

Continua l'impresa dell'ex consigliere provinciale Josef Unterholzner alla Dakar Classic, gara per vetture che hanno già partecipato a un'edizione del rally prima dell'anno 2000. L'ex titolare dell'azienda automotive Autotest dopo la nona tappa del rally con auto storiche in corso in Arabia Saudita si trova in settima posizione della classifica generale. La Dakar terminerà venerdì dopo complessivamente 7.800 chilometri.

Il 64enne, con il navigatore Franco Gaioni, corre per il "R Team" con una Mitsubishi Pajero di 200 cavalli. L'altoatesino convince soprattutto per la sua costanza, concludendo le tappe senza passi falsi. Cosi ieri è arrivato decimo. Bene anche gli altri italiani: Lorenzo Traglio attualmente secondo, e Marco Ernesto Leva sesto, mentre Antonio Ricciari è sceso in decima posizione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA