Trentino,disponibilità spesa per casa tra 169.000 e 349.000 euro

Due terzi delle famiglie trentine (63,4%) sono disposte a spendere fra i 169.000 e i 349.000 euro per l'acquisto di una casa. Si tratta di una percentuale significativamente più alta rispetto alla media dei capoluoghi di provincia italiani che si attesta al 23,3% e anche superiore alla media di quelli di regione (26,9%) e delle grandi città (39,3%). Il dato riguarda il primo semestre del 2024 ed è stato ufficializzato dal Centri Studi del gruppo Tecnocasa sulla base di 1.729 richieste pervenute ai propri uffici in provincia.

A differenza che nel resto del Paese, dove la stragrande maggioranza della disponibilità economica arrivava a 119.000 euro, con un picco medio del 46% per i capoluoghi di provincia, in Trentino nella fascia più bassa le domande erano appena il 6,3%, forse anche a causa della mancanza di offerta di simili appartamenti.

Con una disponibilità tra 120.000 e 169.000 euro in Trentino le richieste avevano raggiunto il 17,9% del totale, a fronte di una media dei capoluoghi di provincia e regione di poco inferiore al 29%. Il maggior numero di richieste in provincia di Trento (il 32,5% del totale) ha riguardato la fascia compresa fra 169.000 e 249.000 euro: 10 punti in più rispetto alla media delle grandi città e il doppio rispetto a capoluoghi di provincia e regione. Nella classe superiore (da 250.000 a 349.000 euro) le richieste in Trentino hanno totalizzato il 30,9% contro il 16,6% delle grandi città, il 7,6% dei capoluoghi di regione e il 6,6% di quelli di provincia. In questa fascia Milano e Roma, le due metropoli più care d'Italia, si sono attestate al 24,9%.

Nelle tre categorie successive, il Trentino è all'8,2% (350.000 - 474.000), al 3% (475.000 - 629.000) e all'1,2% (oltre 630.000) a fronte di medie che arrivano rispettivamente all'8,7%, al 3,3% e all'1,9% nelle grandi città.



