Sorpresa in soffitta, trova una granata da mortaio e 2 pistole

Durante lavori di ristrutturazione, un meranese ha scoperto, nella soffitta dell'abitazione dell'anziana madre, una bomba a mano e due pistole semiautomatiche "Beretta", apparentemente ancora funzionanti, risalenti all'epoca della prima Guerra mondiale.

L'uomo, comprensibilmente agitato, ha segnalato il rinvenimento all'Ufficio armi del commissariato di Merano, spaventato dal possibile potenziale esplosivo dell'ordigno, spiegando di non accedere da decenni alla soffitta in quanto inutilizzabile.

Gli agenti del commissariato insieme al nucleo artificieri della questura di Bolzano si sono recati sul posto, provvedendo a mettere in sicurezza la zona e ad isolare l'ordigno bellico, risultato essere una granata da mortaio ancora attiva, perfettamente integra, con potenziale ancora inesploso. La bomba e le due pistole, quindi, sono state prese in consegna dagli artificieri in attesa del disinnesco della granata e della loro distruzione.



