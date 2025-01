Polizia Postale Trento, 20 casi di pedopornografia nel 2024

Nel 2024 la Polizia Postale di Trento ha affrontato 165 casi legati a denunce per reati contro il patrimonio, 24 per reati contro la persona e 15 per attacchi informatici. Sono stati sequestrati 11.504 gigabyte di materiale informatico per reati contro la persona (11.376 per pedopornografia) e 2.991,96 euro per reati contro il patrimonio.

Quattordici persone - si legge in una nota - sono state denunciate in stato di libertà per truffe trading online (1), truffe e-commerce (8), frodi informatiche (3) e altro (2). Due persone invece sono state arrestate per frodi informatiche, mentre una è stata perquisita (sempre per frodi informatiche).

Trenta persone sono state denunciate per reati contro la persona (di cui cinque per diffamazione, una per minacce, una per molestie, due per sostituzioni di persona, una per revenge por e 20 per pedopornografia).Tre persone sono state arrestate per pedopornografia, mentre altre dodici persone sono state perquisite sempre per lo stesso motivo.

Nel 2024, inoltre, la Polizia Postale di Trento ha condotto 67 interventi di sensibilizzazione nelle scuole (57) e convegni aperti alla popolazione (10).



