Ferisce due agenti al momento della cattura ed in tribunale

Fermato per un controllo, prima ha tentato la fuga, poi ha ferito un agente colpendolo con un pugno al volto ed una testata al sopracciglio. Come se non bastasse, dopo essere stato arrestato, mentre veniva accompagnato davanti al giudice per l'udienza di convalida, ha ferito con una testata un altro agente.

È costata cara l'aggressività ad H.Y., 19enne tunisino pluripregiudicato, che si è ritrovato con un doppio arresto a proprio carico per violenza e lesioni volontarie a pubblico ufficiale ed un decreto di espulsione emesso dal questore, Paolo Sartori, che diverrà operativo una volta che il giovane verrà scarcerato.

Tutto è cominciato nella serata di lunedì, in via dei Cappuccini a Bolzano, dove un equipaggio della squadra volanti ha fermato il giovane per un controllo dei documenti. Questi si è dato alla fuga, cercando di nascondersi dietro alcune fioriere. Localizzato dai poliziotti che hanno cercato di farlo ragionale, di nuovo ha provato a scappare.

Bloccato, ha reagito colpendo un agente che ha riportato lesioni guaribili in cinque giorni e minacciando il secondo poliziotto con un oggetto di metallo trovato sul posto. Per sfuggire ad un secondo equipaggio delle volanti, si è arrampicato attraverso i balconi sul tetto di un edificio dal quale è sceso, consegnandosi agli agenti, dopo aver compreso che non c'era altra via di fuga.

A Palazzo di giustizia, infine, l'epilogo con la nuova aggressione ai danni di uno degli agenti che lo accompagnava e che ha dovuto, anche lui, ricorrere alle cure del pronto soccorso.



