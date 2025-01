Consiglio Trento, via libera a Commissione indagine su acqua

La partita dell'idroelettrico, della compagine azionaria di Hydro Dolomiti Energia Srl, l'ipotesi di gestirla attraverso un azionariato diffuso e territoriale è stata al centro della seduta del Consiglio provinciale di oggi. L'aula ha lavorato sulla proposta di mozione di Walter Kaswalder (Patt), che punta a istituire una commissione d'indagine per acquisire informazioni relative alla nascita della società Hydro Dolomiti Energia (Hde) e relative all'operazione di cessione di quote, che hanno portato all'ingresso di soggetti privati nel capitale di Hde. La mozione è stata emendata su proposta di Alessio Manica (Pd) e approvata con 1 astenuto e 29 voti favorevoli. Il testo finale impegna il presidente del Consiglio provinciale, Claudio Soini, a "dare avvio al percorso per l'istituzione di una Commissione consiliare". Il raggio d'azione dell'organismo si allargherà "all'analisi di scenari possibili per lo sviluppo della governance del settore e le modalità di rinnovo delle concessioni".



