Milano-Cortina: Cdm biathlon ad Anterselva prova generale Giochi

L'Alto Adige nelle prossime settimane ospita due eventi di spicco del biathlon. Si parte con la Coppa del mondo ad Anterselva (dal 23 al 26 gennaio): quest'anno farà anche da prova generale per le gare olimpiche del biathlon, in programma nella stessa sede nel 2026. Subito dopo si terranno i Campionati europei in Val Martello (dal 27 gennaio al 2 febbraio).

Il biathlon ha una lunga tradizione in Alto Adige. E questo è anche uno dei motivi per cui le gare olimpiche si terranno ad Anterselva. In tutto il mondo si associa istantaneamente la roccaforte altoatesina a questa disciplina sportiva. Da più di cinque decenni ai piedi delle Vedrette di Ries si organizzano competizioni del massimo livello. Lo hanno sottolineato anche il padrone di casa Herbert Von Leon, Presidente della Federazione Cooperative Raiffeisen dell'Alto Adige, e l'Assessore provinciale allo Sport Peter Brunner aprendo la conferenza stampa con parole d'elogio per gli organizzatori.

La Coppa del mondo ad Anterselva è il più grande evento sportivo invernale di tutt'Italia ed è una delle tappe più amate della Cdm. In vista delle Olimpiadi del 2026 si è lavorato alla struttura. Così ora l'Arena Alto Adige risplende con una nuova facciata sul lato sud, sulla quale è stato installato un grande impianto fotovoltaico. Così, perlomeno in estate, si è indipendenti per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica. Si aggiungono, poi, nuove cabine di commento alla sinistra del poligono e pure il tratto finale del percorso è stato modificato. Da adesso le biatlete e i biatleti migliori al mondo sciano attorno al poligono, il che rende gli ultimi metri più spettacolari, sia per gli atleti che per il pubblico.

"Queste migliorie non sono state fatte soltanto per i Giochi Olimpici Invernali. Il biathlon sta crescendo e la Federazione Internazionale richiede sempre di più da parte degli organizzatori. Con queste modifiche abbiamo migliorato ulteriormente l'Arena Alto Adige, soprattutto per il dopo Olimpiadi", ha sottolineato il presidente del comitato organizzatore Lorenz Leitgeb alla conferenza stampa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA