Kompatscher, 'importante che l'Austria abbia un governo stabile'

Per la giunta provinciale di Bolzano, "in attesa di sviluppi" per ciò che riguarda le trattative per il nuovo governo austriaco, "è importante, soprattutto per il ripristino dell'autonomia, che l'Austria abbia un governo stabile e rimanga un punto di contatto affidabile". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, rispondendo, in Consiglio provinciale, ad un'interrogazione di Jürgen Wirth Anderlan (Jwa Wirth Anderlan).

Ricordando dichiarazioni di esponenti Svp che accusavano il leader della Fpoe, Herbert Kickl, incaricato di formare il governo, di essere un "estremista di destra, antieuropeo, pro-Putin" e "un disastro per l'Austria, ma anche per l'Alto Adige", Wirth Anderlan ha chiesto a Kompatscher se queste dichiarazioni non abbiano "danneggiato i futuri rapporti tra Austria e Alto Adige e se si intenda cambiare atteggiamento nei confronti dell'Fpö e di Kickl".

Il presidente della Provincia di Bolzano si è detto "fiducioso che la collaborazione con l'Austria continui anche in futuro, sulla scia di quanto intrapreso con l'ex cancelliere Nehammer e degli accordi Nehammer-Meloni". Per ciò che riguarda "determinate concezioni del mondo - ha aggiunto - quelle della Svp sono conosciute e contenute nella dichiarazione di governo: osteggiano totalitarismo e nazionalismo e si pronunciano per una società democratica e libera; sulla base di questi valori sarà possibile una buona collaborazione". Non appena ci sarà il nuovo governo federale, ha concluso "si metterà subito in contatto con esso".



