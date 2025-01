Atti vandalici contro auto della Croce rossa a Bolzano

La scorsa notte, l'auto di servizio della Croce rossa Italiana Comitato di Bolzano è stata oggetto di atti vandalici mentre era parcheggiata sui posti riservati all'associazione in Viale Trieste. Ignoti hanno danneggiato in particolare il parabrezza.

"Oltre al danno economico causato - dichiara in una nota l'associazione - ci rattrista che ad essere colpito da questo atto di insensato rancore sia stato unicamente il mezzo della nostra associazione che si fonda sull'operato dei volontari, non solo per l'assistenza di tipo sanitario e di urgenza, ma anche e soprattutto per l'assistenza alla fascia più debole della popolazione".



