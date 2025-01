Viene localizzato grazie al cellulare rubato, sarà espulso

Poco prima aveva rubato in un locale in piazza Erbe a Bolzano la borsa di una cliente. Grazie alla geolocalizzazione del telefonino, che si trovava al suo interno, l'uomo è stato però subito individuato da una pattuglia delle Questura in viale Europa, mentre si nascondeva nell'ingressso di un condominio. A questo punto gli agenti hanno fatto squillare il telefono rubato, ma l'uomo si è opposto al controllo calci, pugni e sputi, strappando addirittura l'uniforme di un poliziotto.

Mentre la borsa con il telefono e i contanti sono stati restituiti alla proprietaria, per il 32enne cittadino marocchino è scattato l'arresto, in attesa del giudizio per direttissima.

Il questore Paolo Sartori, quindi, ha avviato la procedura per la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dal territorio nazionale.

"Ancora una aggressione nei confronti di agenti di Polizia durante un intervento, l'ennesimo, oramai, verificatosi negli ultimi tempi a Bolzano - ha evidenziato Sartori -. Non è ammissibile che chi rappresenta lo Stato, nel fare rispettare la legge, debba subire sistematicamente insulti e violenze. Per questo motivo è stato deciso di procedere all'arresto del responsabile e di avviare le procedure finalizzate all'allontanamento dal nostro Paese di chi ha dato ripetute dimostrazioni, anche in modo violento, di non rispettarne leggi ed Istituzioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA