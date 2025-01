Preziosi torno con Black Out 2, verità nascoste

Tra misteri insoluti e situazioni aperte, il finale della prima stagione di "Blackout" ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso, è successa una catastrofe una valanga? Cosa ci aspetta nella seconda, al via martedì 14 gennaio su Rai1? "Tantissima tensione. Molti nodi verranno al pettine, un omicidio, arriveranno i soccorsi ma chi saranno questi nuovi ospiti vedremo, si aggiungeranno altre situazioni estreme e di pericolo anche con l'entrata in scena di nuovi personaggi" risponde Alessandro Preziosi, che interpreta Giovanni, in BlackOut 2.

In onda da martedì 14 gennaio (anche su RaiPlay), con la regia di Fabio Resinaro e Nico Marzano, coproduzione Raifiction-Eliseo Entertainment prodotta da Luca Barbareschi in collaborazione con Trentino Film Commission la seconda stagione - presentata nella sede Rai di via Asiago a Roma - ha come sottotitolo "Le verità nascoste". Si torna al Cima Paradisi, l'hotel al centro delle vicende. La storia riprende esattamente da dove il racconto è stato interrotto. Un altro omicidio commesso sotto gli occhi degli spettatori. Ma perché è stato ucciso un altro ospite dell'albergo, mentre era in sala radio? Cosa stava per scoprire? Una stagione ricca di misteri con il cast composto, oltre che da Preziosi, da Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Caterina Shulha e Alessio Vassallo.



